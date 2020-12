Caio adia evento com centenas de pessoas depois de discussão sobre festa de Neymar

PUBLICIDADE

O comentarista Caio Ribeiro resolveu adiar um torneio de futebol para crianças que estava programado para a segunda semana de janeiro em um resort no litoral da Bahia.

Em edições anteriores, o Caioba Soccer Camp reuniu mais de 1.000 pessoas, entre crianças e familiares. As inscrições para a 12ª edição continuavam abertas no site do evento até o fim da manhã desta quinta-feira (31), mas no Instagram a organização anunciou o adiamento para o segundo semestre de 2021.

O adiamento acontece dias depois de o comentarista se envolver em uma discussão em que relativizou os riscos da festa de Neymar, em Mangaratiba (RJ), durante a pandemia de Covid-19. O assunto foi tema de um acalorado debate no programa Bem Amigos, do SporTV, na última segunda-feira, quando Caio se viu sozinho ao dizer que a realização da festa de Neymar no meio da pandemia seria “um risco dele”.

“Se ele quer fazer alguma festa ou se vai para alguma festa, o risco é dele, e ele vai arcar com as consequências”, afirmou o ex-jogador do São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ocasião, o argumento foi rebatido pelo comentarista Marco Antonio Rodrigues, o Bodão. “Só queria dizer para o Caio que quem vai para uma aglomeração dessa, o risco não é só dele, não. O risco é de todo o mundo que vai conviver com ele, porque a pessoa passa a ser um transmissor da doença”, disse Bodão.

Por seu posicionamento, Caio passou a receber críticas nas redes sociais e até de colegas de profissão, como o apresentador Neto, da Band. Jornalistas da Globo têm criticado duramente e em público a festa de Neymar. Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte, disse que o jogador pisou na bola.

A reportagem apurou que a emissora não fez nenhum pedido especial ao comentarista em relação ao torneio que organiza na Bahia. Mas a orientação geral da Globo é que seus profissionais tenham “bom senso” em seus empreendimentos pessoais para que possíveis problemas não respinguem na imagem da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O torneio de futebol organizado por Caio oferece uma semana de atividades esportivas para integrar crianças de 5 a 13 anos e suas famílias. Jogadores e ex-jogadores costumam participar para motivar os jovens atletas.

A inscrição para os treinamentos e para o torneio custa R$ 1.800, fora a hospedagem. Um pacote para uma família de dois adultos e duas crianças durante os sete dias no resort de Comandatuba não sai por menos de R$ 20.500.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nossos valores nos motivam diariamente. Eles são inegociáveis e fazem parte da nossa conduta durante a criação de cada novo evento. Fazemos tudo com muita responsabilidade e cuidado, sem esquecer nossos princípios e missões”, escreveu a organização do Caioba Soccer Camp no Instagram.

Procurado, o comentarista Caio Ribeiro não havia retornado ao pedido de entrevista até a publicação dessa matéria. Ontem, ele participou da transmissão de partida entre São Paulo e Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Folha Press