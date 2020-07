Cacique da aldeia Sapukai morre vítima do coronavírus

O cacique Domingo Venite, 68 anos, de uma aldeia indígena de Angra dos Reis, morreu com coronavírus nesta terça-feira, 21. Ele era líder da tribo guarani Sapukai, a maior tribo indígena do estado do Rio e estava internado no Centro de Referência para Tratamento de Covid-19 desde o dia 26 de junho.