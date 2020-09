Cacique Bepkot Kaiapó Xikrin morre de covid-19

O cacique Bepkot Kaiapó Xikrin, de 78 anos, morreu vítima da covid-19. O óbito foi confirmado na tarde de segunda-feira (31), em Altamira-PA.

Xikrin estava há 24 dias internado com sintomas da doença. Ele era conhecido como Cacique Onça, líder da aldeia Pytakô, que fica na Terra Indígena Trincheira Bacajá.

Dos 427 indígenas infectados pelo novo coronavírus, apenas 14 já se recuperaram. Os números são do Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira (DSEI). A covid-19 tem se espalhado rapidamente entre as populações indígenas do Brasil. As mortes aumentaram mais de cinco vezes em julho.