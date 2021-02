Butantan recebe insumos para produzir 8,7 milhões de doses da Coronavac

PUBLICIDADE

O Instituto Butantan recebeu mais 5,6 mil litros de insumos para a produção de doses da Coronavac na manhã desta terça-feira (10). Os litros recebidos permitirão que o Butantan produza 8,7 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19.

A carga chegou ao Aeroporto de Guarulhos às 7h26 desta quarta (10). O voo veio de Pequim, na China, e fez escala no Aeroporto de Lisboa, em Portugal.

Após a liberação pela alfândega do aeroporto, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Instituto Butantan, em São Paulo, a partir do dia 23 de fevereiro.

Com a chegada do novo lote de insumos, o instituto totaliza 27 milhões de doses da vacina.

No DF, a vacina Coronavac é utilizada na imunização. No último fim de semana, a Secretaria de Saúde recebeu pouco mais de 30 mil doses da vacina para prosseguir com a vacinação na capital.