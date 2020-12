Busca por trabalho remoto cresce em 2020

PUBLICIDADE

A busca por trabalho “home-office” cresce em 2020. De acordo com o grupo curitibano Franquias do Futuro, durante a pandemia, a busca por negócios on-line na empresa teve aumento de 40% em relação a 2019. De modo geral, pessoas buscam trabalhar remotamente para se manter em segurança e perto da família. Com isso, o setor de franquias virtuais deslancha e se torna opção lucrativa para quem quer trabalhar e se manter em isolamento social.

Franquias virtuais funcionam da mesma forma e mesmas regras que uma franquia física. Porém, o expediente pode ser definido da forma que o franqueado preferir, trabalhando de onde e quando quiser.

São diversos segmentos que trabalham com essa forma de negócio. Abaixo estão quatro franquias virtuais, de baixo custo, que cresceram durante a pandemia:

1. Orgânica (cosméticos naturais)

A Orgânica é pioneira em transformar a natureza em produtos de higiene e beleza, protegendo o meio ambiente com ações sustentáveis e preservando o futuro do planeta. Com o grande sucesso da linha de produtos da Orgânica, foi lançado o modelo de franquia on-

line para pessoas que querem trabalhar com produto inovador e sustentável sem a necessidade de ter um estoque físico.

2. Brasil Nutri Shop (suplementos alimentares e produtos fit)

Com sede na cidade de Curitiba (PR), a Brasil Nutri Shop é a maior rede de franquias no setor de suplementos alimentares e produtos fitness da América Latina. Teve início em 2016 com a venda de suplementos alimentares por meio de e-commerce. Com o grande sucesso de vendas e do modelo implantado, iniciou em 2017 o sistema de franquias e em menos de 1 ano, a rede já contava com mais de 200 franqueados.

3. Mazze (joias contemporâneas)

A Mazze é uma franquia de joias contemporâneas. Com sede na cidade de Curitiba (PR), atua no mercado desde 2013. Em 2019, com o sucesso do modelo de negócio e da grande procura pelo seu produto entre os consumidores, a Mazze criou o modelo de franquia on-line de joias, que já conta com mais de 300 unidades e por todo o país.

4. Bellaza (maquiagem)

A franquia fitness também é uma ramificação da Brasil Nutri Shop. Tendo em vista o crescimento da procura por vida saudável, a rede Brasil Nutri Shop desenvolveu um modelo de franquia direcionada a este segmento.

