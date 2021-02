Brasileiro tem percepção crítica sobre queimadas e mudanças climáticas, aponta pesquisa

PUBLICIDADE

Mônica Prado

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Pesquisa aponta que 84% dos brasileiros acreditam que as queimadas na Amazônia prejudicam a imagem do país no exterior e 74% dizem que elas não são necessárias ao crescimento econômico. Quanto às mudanças climáticas, 78% dizem que o aquecimento global é um assunto importante e 61% manifestam estarem muito preocupados atualmente com o meio ambiente. “O recado é claro, o brasileiro se preocupa com o meio ambiente”, comenta Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima (OC), que esteve presente à divulgação coletiva da pesquisa em evento no canal do YouTube do Instituto de Tecnologia & Sociedade (ITS/Rio), nesta semana. O diretor-executivo do ITS/Rio, Fabro Steibel, ressalta que a pesquisa mostra que o brasileiro, independentemente de sua posição política, gênero e raça, se preocupa com as questões ambientais e tem uma percepção bastante elevada sobre os temas de queimadas e mudanças climáticas.

Quando perguntados sobre as queimadas, 70% dos respondentes que se consideram de direita, dizem que os incêndios estão aumentando e 83% dizem que a causa deles é a ação humana. Os responsáveis são os madeireiros para 76% dos respondentes; agricultores, em segundo lugar, para 49%; e pecuaristas e criadores de animais, em terceiro lugar, para 48%. Para o pesquisador Anthony Leiserowitz, do Programa Yale, parceiro na pesquisa, a mensagem do governo Jair Bolsonaro não teve aderência com a população. “Os dados passam que a mensagem sobre os incêndios não funcionou”, diz Anthony. O secretário-executivo do OC reforça a afirmação, lembrando que o presidente da República apontou como responsável pelos incêndios os povos indígenas, em discurso na abertura virtual na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no dia 22 de setembro de 2020.

Nessa mesma época, a pesquisa – Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros – estava sendo realizada em todo o país. Entre os dias 24 de setembro e 16 de outubro de 2020, 2.600 brasileiros, maiores de 18 anos, foram ouvidos por telefone com apoio de questionário eletrônico, utilizando o sistema C.A.T.I (Computer Assisted Telephone Interview). Rose Rosendo, diretora de Contas do Ibope Inteligência, apresentou os resultados da pesquisa durante o evento, enfatizando que, mesmo entre os que não acessam a internet, 59% consideram as questões das mudanças climáticas muito importantes. Rose também esclareceu que os resultados apontam que quanto maior a idade, menor a preocupação, quanto maior a escolaridade, mais as questões se tornam relevantes. Ela ressalta que entre as mulheres e os mais à esquerda observa-se um grau de preocupação um pouco maior com a questão. Rose diz que há uma diferença significativa entre homens e mulheres, pois enquanto 68% das mulheres respondentes se declaram muito preocupadas, apenas 53% dos homens o fazem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação ao que o brasileiro declara conhecer sobre o assunto das mudanças climáticas, Rose explica que a proporção vai crescendo quanto mais alto é o grau de escolaridade e vai caindo quanto menos acesso à internet ele possui. “A proporção dos que conhecem um pouco ou nada aumenta entre os não-usuários de internet”, diz, apontando que 39% dos respondentes com ensino superior declaram que conhecem muito sobre aquecimento global e mudanças climáticas, enquanto 38% dentre os não-usuários de internet declaram conhecer um pouco ou nada. Para Anthony, a pesquisa mostra que os brasileiros querem mais informação e ações. “É uma oportunidade enorme para líderes, jornalistas e educadores”, diz o pesquisador do Programa Yale.

Leia mais sobre meio ambiente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros é uma realização do Instituto de Tecnologia & Sociedade (ITS/Rio) em parceria com o Programa Yale de Comunicação das Mudanças Climáticas, e operacionalizada pelo Ibope Inteligência. A pesquisa teve por objetivo levantar dados sobre a percepção da população brasileiro a respeito de questões relativas ao clima e ao meio ambiente.

O site da pesquisa pode ser acessado em: https://www.percepcaoclimatica.com.br/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A apresentação dos resultados está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dAy3u2Xz1Dg