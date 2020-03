Brasil tem oito casos confirmados de coronavírus

PUBLICIDADE 

O Brasil tem oito casos confirmados para novo coronavírus e já há transmissão local da doença, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 5, pelo Ministério da Saúde. São seis casos em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Uma mulher de 23 anos tem teste positivo no Distrito Federal e aguarda contraprova. O caso confirmado no Espírito Santo é de um homem, com 37 anos que esteve na Itália.

O número de casos suspeitos para doença subiu de 531 para 636 de quarta para esta quinta-feira. Já foram descartados 378 análises

Os Estados com mais casos suspeitos são: São Paulo (182), Rio Grande do Sul (104), Minas Gerais (80) e Rio de Janeiro (79).

Transmissão local

De acordo com o ministério, já há transmissão local da doença. Duas pessoas foram infectadas no Brasil pela primeira pessoa confirmada com a doença. Uma delas esteve em confraternização do paciente com cerca de 30 familiares.

Como estes dois casos não foram “importados”, pois os pacientes pegaram a doença no Brasil, o País passa a ter transmissão local do vírus. Com isso, é possível que a OMS insira o Brasil na lista de territórios monitorados para a doença.

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse que o Brasil ainda não tem “transmissão sustentada”. “O vírus não está produzindo doentes que não conseguimos identificar qual é a fonte”, disse Oliveira.

Só China, Itália e Coreia do Sul têm transmissão sustentada da doença, disse Oliveira.

A paciente com suspeita, no Distrito Federal, esteve na Inglaterra e Suíça de 25 de fevereiro a 2 de março. O exame positivo foi feito em hospital da rede privada e passará por contraprova.

Coronavírus no Rio de Janeiro

O primeiro caso de coronavírus no Estado do Rio de Janeiro foi anunciado nesta quinta-feira, 5, também pelo governo do Estado. O paciente, de 27 anos, mora em Barra Mansa e esteve na Europa, passando pela Itália, no período de 9 a 23 de fevereiro. O paciente procurou uma unidade de saúde em 1 de março, e passa bem, de acordo com as autoridades. No Estado do Rio existem 79 casos monitorados.

A confirmação desse caso foi feita durante entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, no Palácio Guanabara (sede do governo do Estado), em Laranjeiras (zona sul do Rio), pelo secretário estadual de Saúde, Edmar Santos.

Estadão Conteúdo