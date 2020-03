Brasil tem mais 23 mortes de ontem para hoje; mortalidade vai a 3,5%

PUBLICIDADE 

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, 30, que o Brasil tem 159 mortes confirmadas em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De ontem, 29, para hoje, 30, houve 23 óbitos por causa da doença, o que elevou a letalidade no Brasil de 3,2% para 3,5%.

No total, o País tem registrados até o momento 4.579 pessoas infectadas, com 323 novos casos nas últimas 24 horas. Os Estados de São Paulo (1.517 casos), Rio de Janeiro (657 casos) e Ceará (372 casos) lideram as ocorrências.

Globalmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o total de mortes chegou a 33.257, e o de infectados a 697.244. Já a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, compila números ainda maiores: 37.140 morte e 777.286 pessoas infectadas, em atualização ocorrida às 18h30 desta segunda-feira

De acordo com a plataforma da universidade americana, os Estados Unidos já passaram da marca dos 160 mil infectados e se aproximam dos três mil mortos. O número de infectados é quase o dobro do total na China, de onde o vírus provavelmente é originário.

Estadão Conteúdo