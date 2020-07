Brasil tem 87.004 mortes por covid-19, sendo 555 novos registros em 24h

PUBLICIDADE

O Brasil teve até as 18 horas de hoje 87.004 mortes em decorrência do novo coronavírus, sendo 555 óbitos registrados nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde neste domingo, 26. No mesmo intervalo, o total de casos subiu 24.578, a 2.419.091.

O Estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia. Ao todo, 21.606 vidas foram perdidas. Os casos somam 483.982.

No mundo, o Brasil está atrás somente dos Estados Unidos tanto em total de mortes quanto em casos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o país já contabiliza 145 942 óbitos e 4.163.892 contaminações.