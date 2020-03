Brasil tem 176 casos de coronavírus

PUBLICIDADE 

O Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. No sábado foram confirmados 121 casos, índice que saltou para 176 neste domingo (15).

O balanço ainda mostra 1.915 suspeitos e 1.470 casos descartados.

São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como as cidades com mais casos no Brasil. Na capital paulista são 112, já na fluminense 24.

Essas são as únicas cidades onde há transmissão comunitária, quando não é possível detectar a trajetória de infecção do vírus.