Brasil será primeiro país a permitir envio e recebimento de dinheiro via WhatsApp

No futuro, os mesmos dados de cartão poderão ser utilizados em toda a família de aplicativos da empresa, como o Facebook e Instagram. Desta forma, a função de pagamento deve se expandir para outros apps.

Inicialmente será possível usar cartões de débito, ou que têm função de débito e de crédito, Visa e Master dos bancos Nubank, Sicredi e Banco do Brasil. A transferência vai ser intermediada pela Cielo e será sem taxas para os usuários. Segundo o WhatsApp, o modelo, no entanto, é aberto e está disponível para receber outros parceiros no futuro.