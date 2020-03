Brasil se articula contra coronavírus; destaques desta quarta (18)

PUBLICIDADE 

Bolsonaro reúne ministros e Câmara vota reconhecimento do estado de calamidade público. Até o último boletim do Ministério da Saúde, eram 397 casos em 20 estados e no Distrito Federal. Dois ministros de Bolsonaro, General Augusto Heleno e Bento Albuquerque, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testaram positivo para coronavírus.

Cientistas revelaram, em publicação na revista Nature Medicine, como o sistema imunológico reage ao coronavírus.

Os destaques do Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

A Secretaria de Saúde informou que o DF conta com 34 casos de coronavírus. A primeira paciente da cidade está em estado grave, em coma induzido.

Uma jovem, residente do Gama, Região Administrativa do Distrito Federal, usou suas redes sociais para comunicar a amigos e pessoas próximas que está com Coronavírus. O caso, segundo ela, já foi informado para as autoridades.

Os Bombeiros do Distrito Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal estão realizando blitz preventivas nas duas rodovias que dão acesso ao DF, a BR-040 e a BR-060. Os militares abordam todos os ônibus interestaduais e medem a temperatura dos passageiros, buscando possíveis casos de infecção pela Covid-19.

O Tribunal de Justiça (TJDFT) determinou a suspensão das atividades das creches conveniadas ao GDF.

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, quatro crianças estão isoladas no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com suspeita de coronavírus.

Os recursos do Bolsa Alimentação, o programa emergencial criado pelo GDF para a compra de alimentos durante a suspensão das aulas na rede público de ensino, estão disponíveis para os pais. Os estudantes que fazem uma refeição na escola terão direito a R$ 59,70 para os quinze dias de suspensão.

O Eixão do lazer não vai fechar nesse domingo mesmo com a pandemia de Covid-19. A decisão é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

As medidas preventivas contra o coronavírus, que incluem o isolamento social, já são responsáveis por uma série de prejuízos para comerciantes. Em mais um decreto do governador Ibaneis Rocha o Zoológico, parques, boates e casas noturnas, feiras populares e shoppings (aos finais de semana e feriados) estarão fechados nos próximos dias.

A Arquidiocese de Brasília divulgou um documento com orientações as paróquias e aos fiéis a fim de ajudar na prevenção do novo coronavírus (Covid-19). As determinações são válidas até o dia 03 de abril e o documento, além de contar com novas providências, reafirma algumas orientações que já tinham sido passadas pela Arquidiocese.

O Candangão 2020 será paralisado por tempo indeterminado, a partir de hoje, quando termina a 11ª e última rodada da primeira fase da competição.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu R$ 6.446.096,00 do Programa de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

Coronavírus no Brasil

O coronavírus já matou quatro pessoas no Brasil. O quarto caso foi confirmado às 19h desta quarta, no fechamento dessa matéria.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, testou positivo para o covid-19. Além dele o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque também testou positivo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está com a doença.

Com Bento Albuquerque, já são 17 os integrantes da comitiva presidencial que viajou há duas semanas aos Estados Unidos que testaram positivo para o covid-19.

O decreto de calamidade pública pedido pelo governo federal dependerá de votações na Câmara e no Senado para ser aprovado. O Executivo fez a solicitação para permitir a ampliação dos gastos em resposta ao avanço do novo coronavírus no País. Na Câmara, a votação deve ocorrer até o início da noite e a proposta deve ser aprovada.

O ministro de Justiça e Segurança pública, Sérgio Moro, afirmou que o governo federal avalia a possibilidade de fechar, temporariamente, as fronteiras com outros países para evitar a propagação do novo coronavírus no País.

O presidente, Jair Bolsonaro, e alguns dos seus ministros, incluindo Paulo Guedes, da Economia, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, convocaram jornalistas para anunciar diversas medidas emergenciais para o combate à doença.

Até o próximo dia 26, o número de casos do novo coronavírus no Brasil poderá subir até 25 vezes, ou 2.400%. Com isso, os registros chegariam a 5 mil, a maioria em São Paulo. A previsão está na primeira nota técnica do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (Nois), formado por cientistas da PUC-RJ, Fiocruz e Instituto d’Or.

O Ministério da Economia estuda medidas para trabalhadores autônomos e elas estão em fase final. Paulo Guedes, anunciou o lançamento de uma “camada de proteção” para profissionais autônomos e informais. A iniciativa prevê um “voucher” de R$ 200 para quem não recebe benefícios sociais do governo, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Coronavírus no Mundo

O governo paraguaio fechou a Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este, no país vizinho, à brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná. O bloqueio, para evitar a propagação do coronavírus, começou na madrugada desta quarta-feira e vale por 15 dias.

Após uma semana de isolamento forçado em toda a Itália por causa do novo coronavírus, o país pode estar começando a ver uma luz no fim do túnel da pandemia que já contaminou 200 mil pessoas e deixou cerca de 8 mil mortos em todo o mundo.

Uma pesquisa publicada na revista médica Nature Medicine mostra que cientistas australianos podem ter identificado pela primeira vez como o sistema imunológico combate a infecção pelo novo coronavírus. Segundo a pesquisa, as pessoas estão combatendo a infecção da mesma maneira que se recuperam de uma gripe.

Quase 210 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, e, nesta quarta-feira, a Europa superou a Ásia em número de mortos pela pandemia.

Os governos da América Latina estão tomando medidas mais duras para reduzir o deslocamento da população e barrar o contágio do novo coronavírus.

Movimento espontâneo e expressão da democracia, diz Bolsonaro sobre panelaço

O presidente Jair Bolsonaro classificou o panelaço convocado para esta quarta-feira contra o governo como um movimento “espontâneo” e uma “expressão da democracia”. Em coletiva, Bolsonaro pontuou que também haverá na noite desta quarta, às 21 horas, um panelaço a favor do governo.

3 mil máscaras cirúrgicas desaparecem de Hospital

Em Americana (SP), o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) abriu uma investigação para averiguar o desaparecimento de aproximadamente três mil máscaras cirúrgicas. A direção do HM percebeu a situação no último final de semana.

Dólar sobe 3,7% e vai a R$ 5,19, novo recorde histórico

O dólar foi a R$ 5,25 na máxima do dia, renovando seu recorde histórico. Para tentar acalmar os investidores, o Banco Central fez quatro leilões de dólares, mas em um deles vendeu apenas US$ 30 milhões, um indício de que, com a elevada incerteza e perspectiva de piora da atividade doméstica e mundial, investidores já não querem pagar qualquer preço para terem dólares, nem o BC quer vender a qualquer taxa. No encerrar do pregão, o dólar à vista encerrou em R$ 5,1960, em alta de 3,74%. No ano, a moeda americana já sobe 30% e no mês, 16%.

60 anos, 60 histórias

A série de reportagens especiais sobre os 60 anos de Brasília visita a cidade de Candangolândia e conta como a cidade, de madeira e improvisada por funcionários, se tornou uma das principais do Distrito Federal.