Brasil se aproxima dos 2,5 milhões de vacinados contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 2, a 2.496.159, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde.

Nas últimas 24 horas, 23 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.

O número representa menos de 1,18% da população total do País. Se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso equivale a 1,55%. Outro dado que o consórcio apresenta é que a vacinação corresponde a 28,23% das doses disponíveis no momento.

Vacinados no Brasil por Estado

SP – 509.181

BA – 217.680

RS – 183.189

MG – 176.777

RJ – 172.131

PR – 158.780

PE – 136.107

CE – 120.917

GO – 84.525

DF – 76.424

SC – 70.558

MA – 65.040

AM – 63.565

ES – 62.367

PA – 59.780

AL – 53.136

RN – 52.261

MS – 46.152

PB – 42.658

PI – 37.873

MT – 31.179

SE – 22.461

RO – 18.595

RR – 12.645

TO – 9.862

AP – 6.517

AC – 5.799