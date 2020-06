Brasil se aproxima da Itália no número total de mortos pela covid-19

PUBLICIDADE 

As 1.262 novas mortes por covid-19 informadas nesta terça-feira, 2, pelo Ministério da Saúde colocam o Brasil muito perto de superar a Itália no número total de óbitos pela covid-19. Agora, são 31.199 as vítimas fatais do novo coronavírus no Brasil, enquanto o governo italiano atualizou seu número hoje para 33.530. Nas últimas 24 horas, a Itália identificou 55 mortes por covid-19.



Se os números diários desta terça-feira se mantiverem, o Brasil deve passar o total de vítimas fatais da Itália em dois dias. O País novamente liderou o ranking mundial de vítimas fatais identificadas em 24 horas. Os Estados Unidos, segundo país nessa lista, informou hoje mais 761 mortes em decorrência da covid-19



O Brasil também liderou no quesito novos casos da covid-19. Segundo o Ministério da Saúde foram mais 28.936 testes positivos para o coronavírus, quase o dobro dos 14.790 identificados nos Estados Unidos hoje, também o segundo neste critério. No total, são 555.383 casos de covid-19 no Brasil, somente atrás dos EUA, que têm 1.802.470 contaminados desde o começo da pandemia.

Estadão Conteúdo