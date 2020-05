Brasil registra mais de 107 mil casos de Covid-19

PUBLICIDADE 

O número total de pessoas infectadas pela Covid-19 no país é de 107.780. Desse total, cerca de 42,5% estão curadas, o equivalente a mais de 45 mil pessoas. Além disso, foram registradas 7.321 mortes em decorrência da doença no Brasil. As informações foram divulgadas, nessa segunda-feira (4), pelo Ministério da Saúde.

A taxa de letalidade do vírus sofreu uma leve queda. Indo de 6,9%, registrada no domingo (3), para 6,8%, nessa segunda-feira. O Estado com maior número de mortes é São Paulo, com 2.654, seguido do Rio de Janeiro, com 1.065. Em seguida, aparecem Ceará, com 712 óbitos; Pernambuco, com 691, e o Amazonas, com 584 vítimas fatais.

De acordo com o Ministério da saúde, 632 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram habilitados entre os estados do Amazonas, Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina. Até agora foram preparados 2.890 novos leitos no país, desdo o início da pandemia. O custo total dos leitos de UTI exclusivos para o coronavírus é de R$ 418 milhões.