Brasil registra maior número de mortes de enfermeiros pela Covid-19 no mundo

De acordo com dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e do Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN, sigla em inglês), o Brasil é o país com mais mortes de profissionais de saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O Cofen contabilizou um total de 157 mortes de profissionais de enfermagem. Além disso, novas vítimas foram confirmadas nessa quarta-feira (27) e ainda não entraram na contagem. Os Estados Unido são o segundo país com mais óbitos de enfermeiros, onde foram registradas 146 vítimas. No reino unido são 77 óbitos.

O conselho alerta para uma tendência de aumento dos índices de mortalidade dos profissionais de saúde.

“Não é possível prever [a estimativa total], neste momento, pois a disseminação do vírus entre os profissionais de saúde depende, principalmente, da disseminação na população em geral. Além disso, fatores como afastamento ou não de profissionais integrantes de grupos de risco, adequação do fornecimento de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e correta observação dos protocolos de prevenção podem influenciar nos óbitos entre os profissionais de Saúde”, disse a entidade.

De acordo com a OMS, a América do Sul é o novo epicentro da pandemia. O balanço do Ministério da Saúde desta terça-feira (26) informou que já foram registrados 24.512 mortos e 391.222 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.

