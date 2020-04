Brasil registra 449 mortes por coronavírus e recorde de casos nas últimas 24 horas

PUBLICIDADE 

O Brasil registrou 449 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da covid-19 no País chegou a 5.466. O número de casos confirmados da doença passou de 71.886 para 78.162, indicando 6.276 novos casos registrados nas últimas 24 horas.

Ontem, o País registrou 474 mortes por coronavírus em um dia e superou a China, marco zero da doença, em número total de mortes. Com a escalada da epidemia no País, o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu na terça-feira, 28, o agravamento da crise do novo coronavírus, mas silenciou sobre a campanha permanente do presidente Jair Bolsonaro para acabar com medidas de isolamento social, que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e foram adotadas em diversos países.

Nesta quarta, rodeado por parlamentares do PSL, com os quais se reuniu mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro acusou a imprensa de “mentir” ao dar destaque a uma declaração dele na véspera, quando respondeu com um “e daí?” ao ser questionado sobre o número de mortes pela covid-19 no País.

“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, respondeu o presidente ao ser questionado na noite de ontem sobre os números.

Estadão Conteúdo