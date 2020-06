Brasil registra 1.282 novas mortes por covid-19, total chega a 45.241

PUBLICIDADE

O Brasil registrou 1.282 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País tem 45.241 óbitos pela doença. Em um dia, foram contabilizados 34.918 novos casos da covid-19, mais um recorde diário de confirmações.

O número total de casos de pessoas infectadas pela covid-19 no Brasil chega agora a 923.189. Segundo o Ministério da Saúde, 441 729 (47,8%) desse total representam o número de pessoas recuperadas. São Paulo é o Estado com maior número de casos confirmados, 190.285, com 11.132 mortes pela covid-19. Em seguida, o Rio de Janeiro tem 83.343

Estadão Conteúdo