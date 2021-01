Brasil registra 1.274 mortes por covid-19 em 24h; total é de 205 964

PUBLICIDADE

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.274 mortes em decorrência da covid-19, elevando o total de óbitos a 205.964. No mesmo intervalo, foram notificados 60.899 novos casos da doença, elevando o total de infectados no País para 8.256.536 infecções, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O País é o terceiro mais afetado pela covid-19 quando são levados em conta os números de casos – fica atrás dos EUA (22.740.142) e da Índia (10.495.147).

O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 379.255, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Por sua vez, os EUA também são o país com mais pessoas vacinadas em primeira dose até o momento (10,28 milhões, dos mais de 30 milhões imunizados no mundo).]

Estadão Conteúdo