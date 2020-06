Brasil registra 1.269 novas mortes por covid-19 em 24h; total é de 46.510

PUBLICIDADE

O Brasil registrou mais 1.269 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 46.510, segundo números divulgados nesta quarta-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, em um dia, 32.188 novos casos da doença foram confirmados no País. Com isso, já somam 955.377 o número total de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Desse total, 463.474 (48,5%) são considerados recuperados.

São Paulo é o Estado com maior número de casos confirmados da doença, 191.517, e 11.521 mortes. O Rio de Janeiro tem 86.963 confirmações e 8.138 óbitos. Em terceiro lugar, o Ceará, com 84 967 casos registrados e 5.282 mortes.

Estadão Conteúdo