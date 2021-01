Brasil registra 1.050 mortes por covid-19 em 24h; total é de 209.296

PUBLICIDADE

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.050 mortes em decorrência da covid-19, elevando o total de óbitos a 209.296, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado. No mesmo intervalo, foram notificados 61.567 novos casos da doença, elevando o total de infectados no País para 8.455.059.

O Sudeste é a região com maior número de casos e óbitos, 3.011 997 e 96.488, respectivamente. Em seguida, o Nordeste com 2.026 763 registros da doença e 49.672 mortes. O Sul atingiu 1.546.399 de infectados pela covid e 24.816 mortes. O Centro-Oeste tem 938 780 registros da doença e 18.860 óbitos e o Norte do País, 931 120 casos e 19.460 mortes.