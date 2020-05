Brasil passa das 7 mil mortes pelo novo coronavírus

PUBLICIDADE 

O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 4.588 casos de covid-19, o que fez com que o País ultrapasse a marca dos 100 mil infectados pela nova doença – são 101.147 casos identificados. Além disso, desde sábado, dia 2, o País contabilizou mais 275 mortes pelo novo coronavírus. No total, são 7.025 óbitos confirmados.



São Paulo continua a ser o Estado com maior número de casos e óbitos em razão da covid-19, 31.772 e 2.627, respectivamente. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 11.139 infectados e 1.019 mortes.



Ao participar de manifestação neste domingo (03) e defender a volta ao trabalho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “infelizmente” muitos serão infectados pelo novo coronavírus, e que muitos perderão suas vidas, mas emendou afirmando que “é uma realidade que temos que enfrentar”.



Em Brasília, manifestantes em apoio ao presidente furaram o isolamento social e fizeram aglomerações pela Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Ao cumprimentar seus apoiadores da rampa do Planalto, Bolsonaro reuniu centenas de pessoas em frente ao prédio.

Estadão Conteúdo