Brasil já tem 290 casos confirmados de coronavírus

Na tarde desta terça-feira (17), o Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Já são 290 casos confirmados e uma morte registrada em São Paulo. Além disso, 8.819 pacientes são suspeitos e 1.890 foram descartados. O estado com maior número de casos confirmados é São Paulo, com 162.

Nesta terça-feira (17), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha divulgou que, no Distrito Federal (DF), já são contabilizados 22 casos confirmados de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os casos são de pessoas que vieram de viagens ao exterior ou estiveram em contato com alguém que desembarcou de voo internacional.

Vale lembrar que, nessa segunda-feira (16), o Ministério da Saúde voltou atrás e afirmou que não há registro transmissão comunitária do vírus na capital.

A transmissão comunitária acontece quando não é possível identificar a trajetória do vírus e, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi possível identificar a a origem do contágio em todos os casos registrados em Brasília.

Após a divulgação dos supostos casos de transmissão comunitária, o então secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, foi até a coletiva de imprensa onde os dados eram repassados e conversou com jornalistas. O ex-secretário disse que todos os casos de Brasília são de pessoas que vieram do exterior.