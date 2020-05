Brasil com 23.473 mortes por Coronavírus, 807 em 24 horas

PUBLICIDADE 

O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil já registra 23.473 mortes por Covid-19. Deste número, 807 novos óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas.

Além disso, são 11.687 novos diagnósticos para doença. Com isso o número total de doentes já é de 374.898.

O Estado mais afetado pelo vírus é São Paulo, com 83.625 notificações de doentes e 6.220 mortes. O Rio de Janeiro tem 39.298 casos e 4.105 mortes. O terceiro estado mais afetado é o Ceará, com 36.185 caoss e 2.493 mortes.

O Distrito Federal, de acordo com os dados do Ministério, têm 6.930 casos e 114 óbitos. Com estes dados é a décima segunda Unidade da Federação mais afetada pela Covid-19.

Mundo

Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a 6ª posição. Só fica atrás de Estados Unidos (97.974), Reino Unido (36.996), Itália (32.877), França (28.460) e Espanha (26 834).

Em todo o mundo, a covid-19 já infectou 5,4 milhões de pessoas, causando a morte de 344 mil delas, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Depois do início do surto na China em dezembro, pico na Europa e nos Estados Unidos em março e abril, a América do Sul passou a ser considerada o novo epicentro da doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS).