Bolsonaro visita subúrbio de Salvador e povo o recebe com cerveja

PUBLICIDADE 

De féria na Base Naval de Aratu, em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro resolveu visitar o bairro São Tomé de Paripe, no subúrbio de Salvador, neste fim de semana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que diversas pessoas fizeram selfies com o presidente, o receberam com cerveja e o elogiaram.

Além de ir à praia, Jair Bolsonaro está aproveitando para pescar, uma atividade que já revelou que gosta.

Na tarde de sábado (28), ele pescou um peixe de cerca de 15kg e contou com a ajuda de funcionários para retirar o animal da água.