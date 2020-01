Bolsonaro sobrevoará áreas atingidas por chuvas intensas em Minas Gerais

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (30), o presidente da República, Jair Bolsonaro, deverá sobrevoar, no período da tarde, as áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. Mais de 100 municípios do estado estão com situação de emergência decretada por causa dos estragos causados, como alagamentos, desmoronamentos, rios transbordados e deslizamento de terras.

Até o momento, 54 pessoas já morreram em decorrência do tempo chuvoso. Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira (29), o maior número de vítimas fatais foi registrado em Belo Horizonte, onde o total de mortos chega a 13. Em seguida vem Betim (6); Ibirité e Luisburgo (5, em cada). O registro é de que 42 pessoas morreram soterradas e 11 afogadas ou por outras causas, após serem arrastadas pelas águas.

O último levantamento indica que há, em todo estado, 38.703 pessoas desalojadas, ou seja, que tiveram que deixar suas casas e, provisoriamente, se alojar na casa de parentes ou amigos. Outras 8.157 pessoas, sem ter para onde ir, buscaram abrigos, na maioria das vezes improvisados em escolas ou igrejas.

Em memória das vítimas, foi respeitado um minuto de silêncio durante um evento do presidente Jair Bolsonaro com cantores sertanejos, no Palácio do Planalto, durante a manhã desta quarta-feira.

No último domingo (26), o governo federal informou que foram disponibilizados R$ 90 milhões, de forma imediata, aos municípios atingidos por chuvas desde 17 de abril. Os recursos são procedentes do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com informações da Agência Brasil