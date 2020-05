Bolsonaro republica tuíte de Trump contra movimento antifascista americano

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro publicou neste domingo, em sua conta no Twitter, uma imagem com uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também nesta rede social, na qual o americano afirma que o seu país vai passar a considerar grupos antifascismo como “organização terrorista”.



A publicação de Bolsonaro foi feita em associação a outra imagem, que contrasta a cobertura da CNN Brasil em relação à manifestação pró-governo ocorrida hoje em Brasília e a manifestação antigoverno feita agora à tarde, em São Paulo, por grupos antifascistas ligados a torcidas organizadas e movimentos sociais. Na imagem, a manifestação pró-governo, da qual participou Bolsonaro montado em um cavalo, é apresentada como “ato antidemocrático”, enquanto o protesto crítico ao governo é chamado de “pró-democracia”.



Nos Estados Unidos, manifestantes antifascistas – conhecidos como Antifa – têm participado dos protestos que eclodiram com a morte do George Floyd, cujo assassinato foi cometido por um policial branco em Minneapolis, no Estado do Minnesota. Os atos acontecem em dezenas de cidades americanas, alguns com atos de vandalismo e confrontos com policiais.

Estadão Conteúdo