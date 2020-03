Bolsonaro manda fechar fronteira com Venezuela para conter coronavírus

PUBLICIDADE 

Na noite desta terça-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro anunciou que fechará a fronteira com a Venezuela para conter a disseminação do novo coronavírus. A decisão foi oficializada por meio de portaria que deverá ser divulgada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (18).

Segundo Bolsonaro, o fechamento será parcial e o tráfego de mercadorias entre os dois países continuará. Para conter a disseminação do coronavírus na região Norte, os senadores de Roraima sugeriram, no início do dia, o fechamento das fronteiras do estado com Venezuela e Guiana. A bancada está preocupada com a possibilidade de alastramento da covid-19 na região que já está sobrecarregada pela entrada de refugiados venezuelanos.

“Publica no DOU amanhã a questão de fechar a fronteira da Venezuela. Alguns acham que fechar a fronteira é uma palavra mágica. Se a gente tivesse o poder de fechar as fronteiras, como muitos pensam, não teria entrada de arma nem droga no Brasil. São 17 mil km de fronteiras”, disse Bolsonaro no Palácio da Alvorada.