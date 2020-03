Bolsonaro fala em possibilidade de produtores doarem álcool

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que a Associação Brasileira da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica) vai doar produtos para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no combate ao novo coronavírus. O produto citado por ele foi álcool.

“A Unica acabou de ofertar à vossa excelência a doação de álcool do que se fizer necessário para o combate ao coronavírus”, afirmou Bolsonaro em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto

O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, lembrou que o órgão publicou um edital em fevereiro chamando empresas a fornecerem informações sobre produtos sujeitos à fiscalização e que podem ser utilizados como insumos essenciais para combater a doença.

Estadão Conteúdo