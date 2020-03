Bolsonaro e Doria continuam a se desentender enquanto números de casos só aumenta; veja os destaques desta segunda (30)

PUBLICIDADE 

Enquanto o governador de São Paulo, João Dória, e o Presidente da República, Jair Bolsonaro, continuam a trocar farpas em discordância as políticas de contenção ao coronavírus, os número da doença continuam a aumentar no Brasil. Até está segunda foram confirmados 4.579 casos da doença, um aumento em 323 casos em relação as parciais de domingo (29).

Em paralelo ao crescimento do número de casos no Brasil e em outras nações do mundo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou que as olimpíadas devem ocorrer em agosto do ano que vem, com início em 23 de agosto de 2021. Na semana passada as Olimpíadas tinham sido adiadas, mas o comitê não divulgou as novas datas.

O Distrito Federal registrou 312 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, além disso a segunda morte foi registrada, falta confirmação da Secretaria de Saúde do DF.

Esses e outros destaques desta segunda no Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

O Distrito Federal registrou 312 casos de infecção por covid-19, confirmados pelo Ministério da Saúde. O último boletim do Distrito Federal, divulgado ainda pela manhã, dava conta de 301 casos.

Já no início da noite, foi registrado a segunda morte em decorrência de coronavírus no Distrito Federal. O paciente, que estava hospitalizado no Hospital Brasília, era idoso e possuía doenças crônicas. Ainda não se tem mais detalhes sobre a saúde do paciente. O óbito ainda não foi registrado no balanço da Secretaria de Saúde.

A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde de Cidade Ocidental confirmaram um caso do novo coronavírus no município. Segundo a Secretaria, o paciente que foi diagnosticado é um enfermeiro que trabalha na rede privada de Saúde do Distrito Federal.

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá instalar um hospital de campanha no Estádio Nacional Mané Garrincha em medida de prevenção ao novo coronavírus. Os 200 leitos previstos devem ficar prontos em 15 dias, segundo a Secretaria de Saúde.

Como medida à prevenção e ao combate ao novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal (GDF) abriu uma conta no Banco de Brasília (BRB) para receber doações diversas. O intuito é minimizar os impactos financeiros sofridos a partir da pandemia provocada pelo Covid-19.

As doações podem ser feitas por meio da agência 100-7 do BRB, conta corrente n° 062.958-6, CNPJ 00.394.684/0001-53.

O deputado distrital Reginaldo Sardinha utilizou suas redes sociais para divulgar um vídeo feito por presos do regime semi-aberto do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal que pedem que autoridades prestem atenção à situação dos presos durante a pandemia de coronavírus.

O deputado distrital Claudio Abrantes fez uma doação de TNT para produção de máscaras. O material utilizado para a confecção do item de segurança, foi entregue na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF).

Coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde informou, na última atualização que o país já tem 4.579 pacientes confirmados com a doença e 159 mortes.

Durante coletiva de imprensa o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, contradisse a fala do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que a orientação da pasta é que a população siga a determinação dos estados, de seguir o isolamento social para ajudar no combate ao coronavírus e evitar um colapso no sistema de saúde do país.

O pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais foi aprovado pelo Senado Federal. O plano será encaminhado agora para a autorização do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A casa ainda decidiu que vai colocar em votação na terça-feira (31) o projeto que estende o auxílio emergencial mensal de R$ 600 para trabalhadores de outras categorias, como taxistas, motoristas de aplicativo e pescadores artesanais. Em reunião na tarde desta segunda-feira, todos os líderes do Senado aprovaram manifesto em favor do isolamento social para combater o avanço do novo coronavírus (covid-19) no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro reagiu a críticas após ter saído às ruas na manhã de domingo, 29, na contramão de recomendações do Ministério da Saúde. Atiram numa pessoa só. O alvo sou eu. Se o Bolsonaro sair e entrar o (Fernando) Haddad (PT, candidato derrotado por Bolsonaro em 2018) ou outro qualquer, está resolvido o problema. Esta realidade tem que ser mudada”, disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recomendou à população paulista que não siga a orientação do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) à respeito da pandemia do novo coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro está irritado com a postura do ministro da Justiça, Sergio Moro, na crise do coronavírus. No final de semana, o presidente reclamou a interlocutores que Moro é “egoísta” e não está atuando para defender as suas posições no enfrentamento às medidas restritivas dos estados e municípios como controle da covid-19.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais para se posicionar sobre a pandemia de coronavírus que afetou o Brasil. Segundo ele, o governo precisa liberar dinheiro para a população, que deve ficar em casa.

O juiz substituto Márcio Santoro Rocha, da 1.ª Vara Federal de Duque de Caxias, deu 24 horas para que a União esclareça se a visita de Jair Bolsonaro ao comércio popular no Distrito Federal neste domingo, 29, ‘implica ou não em mudança da política pública de isolamento social horizontal recomendada pela Organização Mundial da Saúde’. O requerimento foi feito em ação civil pública do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro que pede que a União seja obrigada a pagar multa de R$ 100 mil pelo gesto do presidente.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou por mais 15 dias as medidas de isolamento social para evitar a rápida propagação do coronavírus no estado. Agora, o decreto, que ia só até esta terça-feira (31), é estendido por mais duas semanas.

Uma idosa de 82 anos é a primeira vítima confirmada do novo coronavírus em Minas Gerais. A paciente morreu neste domingo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a estimativa do governo é que a área da saúde precisa de três meses de isolamento para superar o novo coronavírus, mas ponderou que talvez o País não aguente todo esse tempo. “Como economista, gostaria que pudéssemos retomar a produção. Como cidadão, ao contrário, aí já quero ficar em casa”, disse Guedes.

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus fizeram os economistas do mercado financeiro reduzir novamente a estimativa para o nível de atividade economia brasileira para 2020. Eles passaram a prever contração para este ano, pela primeira vez.

Os advogados de João de Deus alegaram que ele tem 78 anos e, fora isso, problemas crônicos e a juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da Comarca de Abadiânia, permitiu prisão domiciliar ao médium. O ex-presidente da CBF, José Maria Marin também ganhou a liberdade em meio à pandemia.

Coronavírus no Mundo

A Espanha registrou 812 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva a 7.340 o total de vítimas fatais desde o início da epidemia.

As medidas de distanciamento social na Argentina foram prorrogadas até o dia 12 de abril para tentar combater o coronavírus. Inicialmente, estavam programadas para se encerrar nesta terça-feira (31).

Uma em cada três mortes por coronavírus no mundo acontece na Itália. Neste domingo, o governo italiano registrou mais 756 óbitos e 5,2 mil novos casos, aproximando o total de infectados da marca de 100 mil. O retrato mais fiel do drama está na linha de frente da guerra contra o vírus. Parte considerável dos contaminados usa jaleco branco: médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Ao todo, são 6,4 mil doentes com covid-19.

A agência internacional de notícias do governo Russo divulgou que a Agência Federal para Assuntos Médico-Biológicos (FMBA) russa disse ter encontrado um possível tratamento eficaz para combater o coronavírus no organismo e prevenir a doença.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para o fato de que a pandemia de coronavírus tem pressionado os sistemas de saúde em muitos países. Diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que surtos anteriores de doenças nos mostram que, quando os sistemas de saúde estão assoberbados, “as mortes que poderiam ser prevenidas por vacinas ou tratamentos aumentam dramaticamente”.

Nesta segunda-feira, a França ultrapassou 3.000 mortes em hospitais devido ao coronavírus e registrou 418 mortes em apenas um dia.

Jogos Olímpicos de Tóquio começarão em 23 de julho de 2021

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados devido à crise provocada pela pandemia de coronavírus, começarão em 23 de julho de 2021, anunciou nesta segunda-feira o comitê organizador.

Onyx diz que Bolsa Família atenderá mais de 14 milhões de famílias até abril

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenxoni, afirmou que até abril o Bolsa Família atenderá 14,290 milhões de famílias no Brasil. O incremento, segundo o governo federal, é de 1,2 milhão de beneficiários.

Com o reforço no programa de transferência de renda, Onyx afirmou que “a taxa de cobertura do Bolsa família no Nordeste será de 111,90%”.

Petróleo em baixa e incerteza sobre quarentena nos EUA levam dólar a R$ 5,18

O dólar à vista encerrou a sessão cotado a R$ 5,1805, em alta de 1,53%. Este é o maior valor desde o dia 18 de março, quando a moeda encerrou em marca histórica nominal de R$ 5,1960, com avanço de 2,11%.

PCDF apreende mais de 3 mil caixas de cerveja compradas irregularmente

A Polícia Civil apreendeu mais de 3 mil caixas de cervejas compradas de forma irregular. A ação foi realizada na última sexta-feira (27) e juntou as delegacias de Planaltina (16ª DP), São Sebastião (30ª DP) e Paranoá (6ª DP), além de outros três departamentos da PCDF.

Segundo investigações, os acusados compraram mais de 7 mil caixas de cervejas portando documentos irregulares. A mercadoria está estimada em, aproximadamente, R$ 188 mil.