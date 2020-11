Boca de urna: Paes tem 39%; Crivella, 20%; Benedita 14% e Martha 11%

PUBLICIDADE

Pesquisa boca de urna do Ibope no Rio aponta que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) irá disputar o segundo turno das eleições municipais, no próximo dia 29, contra o candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos). Paes teve 39% dos votos válidos, contra 20% do atual prefeito.

A deputada federal Benedita da Silva (PT) tem 14% e a deputada estadual e Martha Rocha (PDT), 11%.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o levantamento ouviu 5 mil eleitores maiores de 16 anos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral pela sigla 07184/2020 e tem nível de confiança de 99%.