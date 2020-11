Blogueiros e veículos de destaque na mídia nordestina sob alvo de hackers

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti

O Blog do Magno, do jornalista Magno Martins, um dos mais acessados do Nordeste e conhecido na mídia nacional, tem sido alvo de ataques de hackers desde a última quarta-feira (11), ficando várias horas fora do ar. O jornalista já acionou a Polícia Federal e a delegacia de crimes cibernéticos de Pernambuco. Também está com seu departamento de informática e a consultoria de empresas do setor atuando para resolver o problema, mas a cada vez que o sistema volta ao ar, novos ataques são feitos.

Magno Martins atribui o ataque a uma forma de censura praticamente na véspera das eleições. Martins também ancora o programa Frente a Frente, da Rede Nordeste de Rádio, que é veiculado em 62 emissoras de cinco estados da região e tem um público da aproximadamente 3 milhões de ouvintes.

Além de vir realizando um trabalho detalhado de cobertura das campanhas eleitorais, o jornalista também tem feito reportagens críticas sobre a conduta de vários candidatos e publicado escândalos de corrupção e de falhas durante as campanhas eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele montou um amplo esquema de cobertura para as eleições deste domingo, com repórteres em praticamente todas as cidades de Pernambuco, além de equipes de jornalismo em outros estados nordestinos e correspondentes em Brasília – neste último caso, para acompanhar a apuração a partir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A interrupção dos trabalhos do blog, além de acarretar em fortes prejuízos para o seu idealizador e responsável pelo veículo, vai deixar sem informações ouvintes que há semanas contavam com este canal para acompanhar o resultado da apuração.

Estão programadas entrevistas não apenas comeleitores e candidatos, como acompanhamento das notas a serem divulgadas a partir do TSE e dos TREs. Como também entrevistas com os prefeitos e vereadores eleitos, com os que não conseguirem se eleger, fiscais eleitorais e magistrados da Justiça eleitoral.

“Foram cerca de 100 mil ataques covardes de hackers na quarta-feira (11), e outros 30 vezes mais poderosos ontem (12), que tiraram o blog do ar. A equipe de suporte da empresa que hospeda o blog identificou ataques americanos na quarta-feira, enquanto os de ontem foram identificados em território nacional”, afirmou o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sinceramente, não temos a menor noção dos patrocinadores de tamanha maldade e covardia”, acrescentou ele.

Ameaças a blogueiros

Entre profissionais de ciência da Comunicação, o ataque está sendo visto, nestas eleições, como mais uma forma de censura e de inibir a imprensa. Outros casos de ameaças e assédio moral foram observados no Nordeste. Um dos exemplos aconteceu esta manhã no município de Vertentes, no agreste de Pernambuco.

O blogueiro Daivison Douglas, bastante acessado na região, foi insistentemente abordado pelo advogado Emanoel Germano, que atua na campanha do atual prefeito do município, Romero Leal, pedindo para retirar uma matéria do ar.

Providências judiciais já estão sendo adotadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília para resguardar o blogueiro, que foi erroneamente acusado de divulgar fake news pela reprodução de uma matéria veiculada esta semana na revista Carta Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TSE criou um comitê de acompanhamento para avaliação do que pode e não pode ser considerado fake news, e já está analisando o material veiculado pelo blogueiro, que até mesmo por ter sido veiculado numa publicação com altos critérios jornalísticos, não se enquadra nesta categoria pela veracidade das informações publicadas por ele e consistiram numa forma de intimidação.

Outras providências de âmbito criminal também serão tomadas não apenas por conta da forma implícita de ameaça feita a Davison Douglas, como também para preservação da sua integridade física.