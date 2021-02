Biópsia Líquida: câncer de mama poderá ser detectado pelo sangue

PUBLICIDADE

Um linha de pesquisa feito por uma bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desenvolveu um novo método para a detecção do câncer de mama. De acordo com os estudos, a doença poderá ser diagnosticada por meio da coleta de sangue. A nova técnica é conhecida como Biópsia Líquida e pode ser utilizada em hospitais , o que permitirá diagnósticos mais rápidos e em um processo menos invasivo.

“Além de ser mais simples, esse método permite acompanhar a paciente ao longo do tempo. É possível verificar em diversos momentos, em tempo real, se a terapia está sendo eficaz, se o diagnóstico realmente é câncer de mama. E também se está respondendo à quimioterapia”, conta Alinne Tatiane Faria Silva, bolsista de doutorado pela CAPES no Programa de Pós-Graduação de Genética e Bioquímica da UFU.

O novo tipo de diagnóstico poderá ajudar em tratamento precoce. “A mortalidade do câncer de mama se dá, principalmente, em decorrência de metástase. Caso consigamos detectar precocemente a presença dessas células na corrente sanguínea e tratar previamente, diminuirá tanto a morbidade quanto a mortalidade dessas pacientes”, afirma.

A doutoranda é orientada por Yara Cristina de Paiva Maia, coordenadora do PPG em Ciências da Saúde da UFU, que a supervisiona desde 2012. Professora do Departamento de Medicina da instituição mineira, Yara Cristina destaca o “espírito investigativo” da estudante. E emenda: “Nosso maior objetivo é fazer a diferença na vida das mulheres que sofrem dessa doença e também ajudar a comunidade médica.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto ocorre no Laboratório de Nanobiotecnologia de UFU, sob a coordenação do pesquisador Luiz Ricardo Goulart Filho, do Instituto de Biotecnologia da Universidade.

As inofrmações são do Ministério da Educação