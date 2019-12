Base da PM é atacada na zona norte de SP; dois suspeitos são mortos pela polícia

PUBLICIDADE 

Dois suspeitos foram mortos pela Polícia Militar durante um troca de tiros no Parque Novo Mundo, na região da Vila Maria, zona norte de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 24. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os homens haviam atacado uma base da PM.



De acordo com a secretaria, os suspeitos mortos faziam parte de um grupo de criminosos que estava em dois carros e atirou contra uma base localizada na Praça Novo Mundo. Um deles tentou lançar um artefato explosivo.



Os policiais reagiram e atiraram. Dois suspeitos foram atingidos, e os demais fugiram.



“O socorro foi acionado, mas ambos não resistiram aos ferimentos”, informou, em nota, a secretaria.



Com os dois, a polícia apreendeu um revólver e uma pistola calibre 380, que foram encaminhadas para a perícia, assim como as armas usadas pelos PMs na ação. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, investiga o caso.

Estadão Conteúdo