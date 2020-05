Avião de pequeno porte cai em aeroporto de Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte caiu no Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte-MG, na manhã deste sábado (23). Havia duas pessoas na aeronave no momento da queda.

A queda foi na divisa entre um parque ecológico e o aeroporto. O avião iniciou a decolagem, mas houve uma pane mecânica, obrigando um pouso forçado imediato. A aeronave pousou de forma improvisada, rodou na pista e atingiu a vegetação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas fatais. No entanto, não se sabe o estado de saúde das duas pessoas que estavam a bordo.

Até 12h deste sábado (23), os bombeiros estavam no local para evitar explosões e estabilizar a aeronave. O avião ficou preso na cerca do aeroporto.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave PRTXG foi fabricada em 1980 e não apresenta problemas nos registros. Quanto ao Aeroporto Carlos Prates, o terminal é destinado à formação de pilotos e opera voos particulares.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) disse que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) estão realizando a coleta de dados sobre o acidente. Com informações do portal G1