Avião cai e deixa um morto em Guarapari

Na tarde desta quarta-feira (19), um avião monomotor caiu em uma casa em Guarapari, no Espírito Santo. O acidente deixou uma vítima fatal e uma outra ferida. A aeronave estava ocupada apenas pelo piloto e pelo copiloto.

Segundo testemunhas, assim que o avião caiu, chamas consumiram a aeronave. A queda foi no bairro Aeroporto, por volta de 15h40, próximo ao aeroclube de Guarapari.

Segundo o G1, o piloto tinha acabado de fazer plano de voo e decolar quando o acidente aconteceu. Testemunhas afirmaram, também, que houve uma falha no motor e o piloto tentou retornar para o aeroclube, mas não conseguiu e caiu na casa onde funciona um escritório de uma empresa de material de construção. Ninguém estava no local no momento.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Testemunhas afirmam que um dos ocupantes da aeronave saiu com o corpo em chamas.

Aguarde mais informações