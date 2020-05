Auxílio: saiba quando contestar benefício negado

PUBLICIDADE 

Algumas mães solteiras relatam que receberam R$ 600 de auxílio, ao invés dos R$ 1.200 definido por lei. Para a aprovação do auxílio, o Governo Federal utiliza uma base de dados própria. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor que já foi concedido ao beneficiário não poderá ser contestado. A contestação é aceita apenas aos requerimentos negados, e apenas em cinco casos:

1) Cidadão(ã) recebe benefício previdenciário ou assistencial;

2) Cidadão(ã) com renda familiar mensal superior a meio salário mínimo por pessoa e a três salários mínimos no total;

3) Cidadão(ã) é servidor(a) público(a) – somente base SIAPE;

4) Cidadão(ã) recebe seguro desemprego ou seguro defeso;

5) Cidadão(ã) possui emprego formal.

Motivos diversos aos listados acima não serão considerados e não permitem contestação.

O auxílio emergencial é um benefício no valor de R$ 600 (que pode chegar a R$ 1.200 em alguns casos) destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. O objetivo do programa é fornecer proteção emergencial no período da pandemia.

Para ter acesso ao benefício, o cidadão precisa estar enquadrado nos seguintes aspectos:

ter mais de 18 anos;

Estar desempregado ou exerçer atividade na condição de:

– Microempreendedores individuais (MEI);

– Contribuinte individual da Previdência Social;

– Trabalhador Informal.

Pertencer à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).

Quem não tem direito ao auxílio?

Quem tem emprego formal ativo;

Quem pertence à família com renda superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou cuja renda mensal seja maior que meio salário mínimo (R$ 522,50) por pessoa;

Quem recebe Seguro Desemprego;

Quem recebe benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família;

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.