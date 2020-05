Auxílio Emergencial: confira as datas para saques em espécie

PUBLICIDADE 

O governo federal publicou no Diário Oficial da União o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. As datas são divididas em duas partes: a primeira, para disponibilização do valor em formato digital; a segunda, para saques escalonados.

De acordo com o texto publicado nesta sexta-feira (15), os calendários da segunda parcela valem para as pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio até o dia 30 de abril. O crédito será depositado em poupança social digital aberta em seu nome, assim como foi feito na primeira operação.

Confira abaixo as datas para disponibilização dos valores e de saques em espécie.

Auxílio emergencial de R$ 600 em poupança

20 de maio (quarta-feira) – para pessoas nascidas entre janeiro e fevereiro

21 de maio (quinta-feira) – para pessoas nascidas entre março e abril

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22 de maio (sexta-feira) – para pessoas nascidas entre maio e junho

23 de maio (sábado) – para pessoas nascidas entre julho e agosto

25 de maio (segunda-feira) – para pessoas nascidas entre setembro e outubro

26 de maio (terça-feira) – para pessoas nascidas entre novembro e dezembro

Saques do auxílio emergencial de R$ 600

30 de maio (sábado) – para pessoas nascidas em janeiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

01º de junho (segunda-feira) – para pessoas nascidas em fevereiro

2 de junho (terça-feira) – para pessoas nascidas em março

3 de junho (quarta-feira) – para pessoas nascidas em abril

4 de junho (quinta-feira) – para pessoas nascidas em maio

5 de junho (sexta-feira) – para pessoas nascidas em junho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 de junho (sábado) – para pessoas nascidas em julho

8 de junho (segunda-feira) – para pessoas nascidas em agosto

9 de junho (terça-feira) – para pessoas nascidas em setembro

10 de junho (quarta-feira) – para pessoas nascidas em outubro

12 de junho (sexta-feira) – para pessoas nascidas em novembro

13 de junho (sábado) – para pessoas nascidas em dezembro

Calendário auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família

O calendário de saques dos valores do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família será diferenciado. A diferenciação das datas será realizada de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

18 de maio (segunda-feira) – NIS 1

19 de maio (terça-feira) – NIS 2

20 de maio (quarta-feira) – NIS 3

21 de maio (quinta-feira) – NIS 4

22 de maio (sexta-feira) – NIS 5

25 de maio (segunda-feira) – NIS 6

26 de maio (terça-feira) – NIS 7

27 de maio (quarta-feira) – NIS 8

28 de maio (quinta-feira) – NIS 9

29 de maio (sexta-feira) – NIS 0