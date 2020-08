Ator Jefferson da Fonseca será diretor-executivo da Funarte

PUBLICIDADE

O ator mineiro Jefferson da Fonseca Coutinho foi nomeado nesta segunda-feira, 24, como diretor executivo da Funarte. A nomeação foi publicada no Diário Oficial e a Funarte integra a Secretaria Especial da Cultura.

Formado em Artes Cênicas pela Fundação Clóvis Salgado e em Roteiro, Direção e Produção para TV e Cinema pela UEMG, Jefferson da Fonseca atuou recentemente nos filmes Atrás da Sombra, de Thiago Camargo, e em Foro Íntimo, de Ricardo Mehedff. Ele participou de mais de 40 peças, integrou o elenco da minissérie JK, da Globo, e de novelas como Sete Vidas, Novo Mundo, Os Dias Eram Assim e Orgulho & Paixão, além de ter feitos quadros no Fantástico.

Em 2015, Jefferson da Fonseca foi nomeado diretor de Artes Cênicas e Música da Fundação Municipal de Cultura, entidade que planeja e executa a política cultural de Belo Horizonte. Em 2013, foi curador do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte (FIT-BH). Também e Belo Horizonte, fundou a Casa do Ator Estúdio de Treinamento e Arte, e trabalhou no jornal Estado de Minas como diagramador e repórter.

