Atendimento de energia chega a 90% no Amapá, informa Minas e Energia

O atendimento de energia no Amapá chegou a 90% da carga média do Estado, informou diz o Ministério de Minas e Energia (MME). De acordo com a pasta, com a chegada dos geradores termelétricos, não houve necessidade de aplicação de racionamento pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

O MME informou que a geração termelétrica chegou a 23 MW de potência hoje, 23, e que atingirá a 34 MW até amanhã, 24. Segundo a pasta, as chuvas atrapalharam o andamento dos trabalhos de energização dos demais geradores.

Em relação ao segundo transformador na subestação Macapá, o governo informou que o enchimento com óleo isolante foi concluído e que ele será submetido a testes para energização, prevista para quinta, 26. A normalização do atendimento, atingido por um apagão no dia 3, que durou quase quatro dias, depende desse transformador.

“Já estão em andamento testes elétricos, implantação do Sistema Especial de Proteção (SEP) e avaliação de controle de paralelismos com as demais instalações”, disse a pasta.

Estadão Conteúdo