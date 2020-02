Atenção! Heinz faz recall de milho por risco de presença com bactéria

PUBLICIDADE 

Nesta semana a fabricante de produtos alimentícios Heinz Brasil anunciou o recall de 244 caixas do “Milho verde tetra recart 200g”, da marca Quero, por causa de risco de presença de bactérias. Os produtos foram produzidos em 8 de janeiro de 2020, entre 6h30 e 23h, com validade até 31 de julho de 2021 do lote L08 Val 07/2021.

A empresa afirmou que existe potencial risco de presença de bactérias que podem causar náuseas, vômito e infecção intestinal, “sobretudo em pessoas com baixa imunidade”. A Heinz identificou a bactéria ainda na fábrica e afirmou que, até o momento, não foi registrada queixa por nenhum consumidor.

“A Heinz Brasil recomenda que os produtos envolvidos nesta campanha não sejam consumidos”, indica. Cerca de 95% do lote afetado já foi recolhido e está em posse da empresa. Os produtos que foram comprados deste lote serão substituídos gratuitamente.

O consumidor que tiver o milho em casa deverá entrar em contato com o SAC da empresa, por meio do 0800 16 5858, entre segunda e sexta-feira, de 8h às 18h, ou pelo site da companhia.