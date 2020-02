PUBLICIDADE 

Para esse carnaval, a Heineken informou que fará um recall de lotes de garrafas do tipo long neck, de 330 mililitros. Segundo a empresa de cervejas, o recipiente pode soltar pedaços de vidro do bocal assim que aberto

De acordo com o fabricante, o vidro pode causar danos na boca e ser engolido junta a cerveja pelo consumidor. A indicação é ver se as letras “CH” se encontram em relevo embaixo da embalagem. Se estiverem lá, abra a garrafa com cuidado. Qualquer alteração ou violação do bocal, procure a empresa para pedir reembolso. A garrafa será utilizada para análise.

Na nota oficial, a empresa avisou que o problema foi corrigido e que a falha afetou cerca de 0,3% das unidades dos lotes