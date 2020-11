Árvore cai na Avenida Paulista e deixa idosa ferida

PUBLICIDADE

Uma árvore caiu na Avenida Paulista em cima de um carro que seguia no sentido Paraíso. Segundo os bombeiros, uma senhora de 87 anos foi levada ao Hospital Santa Catarina com um corte na mão e fratura na perna. A via segue fechada para o tráfego.

A queda ocorreu na altura do cruzamento da Paulista com a rua Peixoto Gomide. Uma equipe está no local para fazer o corte da árvore e liberar a via quando for possível.

Estadão Conteúdo