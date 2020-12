Artigo: Brasil e Estados Unidos entrarão para a história pelos erros no combate a pandemia

PUBLICIDADE

O Brasil e os Estados Unidos, serão lembrados pelos historiadores como os dois piores países do mundo no combate a pandemia.

Vários fatores, por parte dos referidos governantes, contribuíram para a tragédia a que estamos presenciando: falta de liderança e planejamento das ações, desde o início da pandemia, negação da doença, falta de exames para diagnóstico, menosprezo pela doença (gripezinha ), politicagem e em consequência desses atos irresponsáveis constata-se milhares de vida que se foram e infelizmente ainda iremos ver o aumento desses números.

Felizmente, a sociedade, consciente, já rejeitou um deles pelo voto e, provavelmente, aqui como lá o fim será o mesmo. No entanto, o governo brasileiro parece não ter aprendido a lição e reitera a politização da vacina.

A vacina tem que ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, independentemente de qual laboratórios , no Brasil, esteja fabricando. O correto nesse momento é o Ministério da Saúde controlar toda a distribuição das vacinas, independente de quem está fabricando ou comprando as vacinas para a Covid-19.

É uma vergonha! A vacina está sendo objeto de barganha com vistas as eleições futuras. A VACINA TEM QUE SER GRATUITA E ENVIADA PARA TODO O BRASIL, PARA QUE TODOS QUE ESTÃO DENTRO DAS PRIORIDADES, SEJAM VACINADOS. NAO PODE HAVER PRIVILÉGIO DE UM ESTADO EM DETRIMENTO DE OUTRO.

SERÁ QUE NAO APRENDEMOS COM O DESCONTROLE DA PANDEMIA E AGORA VAMOS FAZER COM A VACINA O MESMO?

VACINA JÁ E DISTRIBUÍDAS PELO SUS.

Dr. Julival Ribeiro

Doutor em medicina pela Universidade de Brasília. Médico Infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia.