Após show no Complexo da Maré, Belo terá de dar explicações à polícia

Após a apresentação do último sábado (13) na favela Parque União, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, o cantor Belo terá de prestar depoimento à Polícia Civil. A corporação quer saber quem arcou com o cachê do artista.

“Todas as pessoas envolvidas no evento em questão serão ouvidas para esclarecimento”, afirma a Polícia Civil, que cita ainda que o Parque União tem “forte atuação do tráfico de drogas”.

O show ocorreu em uma instituição pública de ensino, no pátio Ciep 326 Professor César. A Secretaria de Educação (Seeduc) informou que ninguém pediu liberação do local para a realização do show.

Em nota, a assessoria do cantor Belo disse que o show foi realizado sob todos os protocolos de prevenção à covid-19. “As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas”, enfatiza o comunicado. “Até gora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias”, complementa.