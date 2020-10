Após ser sequestrado, apresentador da Record é encontrado com vida

PUBLICIDADE

Após ser sequestrado na noite de segunda-feira (26), o jornalista Romano dos Anjos foi encontrado com vida na manhã desta terça (27). Romano é apresentador da TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima.

O caso aconteceu em Boa Vista-RR. Romano foi encontrado em uma zona rural. Na noite de segunda (26), o apresentador teve a casa invadida. Os suspeitos colocaram ele em um carro e deixaram a esposa, a também apresentadora Nattacha Vasconcelos, amarrada no local. Mais tarde, Nattacha conseguiu acionar a polícia.

A Record TV confirma o caso. Em vários momentos da programação, a TV Imperial pediu que qualquer informação fosse levada até a polícia.

Denúncias

Romano apresenta o programa Mete Bronca. O periódico vinha levando ao ar diversas denúncias de corrupção envolvendo políticos locais e desvio de recursos federais para o combate à covid-19.

No entanto, ainda não se pode afirmar que as denúncias tenham relação com o sequestro. A Polícia Civil deve investigar o caso.