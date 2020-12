Após pressão de deputadas, Doria recua e retoma jantar em unidades do Bom Prato

PUBLICIDADE

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O governador João Doria (PSDB) recuou da decisão de cortar jantar das unidades do programa Bom Prato em São Paulo, que havia sido anunciada na quarta-feira (2).

Os restaurantes também continuarão funcionando de domingo a domingo, em esquema implementado no estado durante a pandemia do novo coronavírus. Os jantares voltarão a ser fornecidos a partir de segunda-feira (7).

O recuo do tucano foi anunciado durante reunião com parlamentares da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre o tema pelas deputadas estaduais Janaina Paschoal (PSL) e Marina Helou (Rede), Doria acionou a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e deliberou então que o corte deveria ser suspenso.

O corte programado tinha como argumento uma alegada “falta de demanda”.

“Disse ao governador que sei que a situação financeira é difícil, mas ainda estamos em uma pandemia e as pessoas estão sofrendo consequências, há consequências à nutrição delas. Pedi que ele avaliasse com a equipe”, diz Janaina.

“Fizeram ali uma mini-reunião de governo, com os deputados presentes, e deu como oficial na hora que retomariam os jantares no Bom Prato”, completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As refeições no Bom Prato custam R$ 0,50 (café da manhã) e R$ 1 (almoço e jantar), e atualmente o estado administra 59 unidades do Bom Prato, 22 delas na capital.

“O governador João Doria determinou na tarde desta quinta-feira (3) o retorno da oferta de jantar em todas as unidades do Bom Prato a partir desta segunda-feira (7). Os jantares voltam a ser oferecidos de domingo a domingo”, disse o governo de São Paulo em nota.

As informações são da FolhaPress