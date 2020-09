Após greve, reclamações sobre Correios disparam no Procon

PUBLICIDADE

Joana Cunha

São Paulo, SP

Nas duas primeiras semanas de setembro, o Procon-SP recebeu 756 reclamações de consumidores contra os Correios. É um salto em relação a setembro do ano passado, quando foram recebidas 132 queixas durante todo o mês.

Os Correios entraram em greve no mês passado, o que pode ter contribuído para impulsionar a insatisfação, mas o número já vinha crescendo no primeiro semestre. De janeiro a agosto de 2020 foram registradas 3.504 reclamações, ante 1.125 no mesmo período de 2019.

Fernando Capez, diretor-executivo do Procon-SP, afirma que as queixas abrangem entrega atrasada, produtos com defeito ou falta de entrega. “A empresa que opta por esse tipo de serviço tem responsabilidade. O consumidor tem direito de ser ressarcido”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele alerta que o destinatário deve ficar atento à entrega de boletos de cobrança. “O fato de o boleto não chegar na data não isenta o consumidor da obrigação de pagamento. Ele deve entrar em contato e saber a data do vencimento. Mas tem direito a algum ressarcimento em caso de eventual prejuízo”, afirma.

As informações são da FolhaPress