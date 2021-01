Aplicativo corrige redações do ENEM e outros vestibulares gratuitamente em 24h

A prova de redação do ENEM é a única em qual as notas são avaliadas entre zero a mil pontos, além de ser muito importante para definir o ingresso dos alunos nas universidades. Quem tira zero não consegue participar do Fies, Sisu e do Prouni. A nota da redação do ENEM também é usada como critério de desempate para definir a colocação de cada candidato ou distribuir bolsas de estudos em faculdades particulares e vagas em instituições públicas.

Ao todo, 4,1 milhões de redações foram corrigidas no ENEM 2018. Segundo o INEP, o índice de participantes que tiveram a redação zerada caiu de 6,54% em 2017 para 2,73%. Ademais, 2% dos candidatos obtiveram nota acima dos 900 pontos, contra 1% do ENEM 2017. Com o alto número de vestibulandos tentando o ingresso nas universidades, os alunos estão se aperfeiçoando cada vez mais para a realização da prova, o que aumenta a concorrência na prova do ENEM.

O Nota 1000 é uma ferramenta em forma de app que tem como objetivo atender às necessidades de estudantes de todo o brasil corrigindo de forma gratuita as redações para quem quer praticar sobre qualquer tema para o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio). Com uma interface simples e moderna, o aplicativo promete ajudar ao máximo indicando temas possíveis para a prova, além de oferecer uma série de dicas semanais com pontos de melhoria desde começar uma redação até chegar a desejada nota 1000.

Basta baixar o app, escrever sobre qualquer tema (podendo ser temas que o próprio app sugere), tirar uma foto da redação escrita ou digitada e enviar. Os professores recebem, comentam sobre pontos de melhorias e sugere a nota final, sendo esta, provavelmente o resultado que você obteria se estivesse realizando a prova no dia. O Nota 1000 é totalmente grátis e está disponível para Android e iPhone (iOS). Conheça os recursos do app na lista a seguir.

Temas e dicas semanais

O aplicativo oferece uma lista de temas com atualizações semanais de conteúdos e acontecimentos da atualidade, buscando preparar o estudante para escrever bem sobre qualquer tema e assunto, mas o estudante pode ficar livre e escolher qualquer tema para escrever, não somente sobre temas que o app aborda.

Correção em 24h

Uma grande equipe de professores está trabalhando dia e noite para manter as correções atualizadas, buscando entregar as correções com a maior qualidade e velocidade possível. Então basta enviar sua redação e ficar atento as notificações avisando sobre sua correção que pode chegar a qualquer momento.

Rede Social da Educação

Não somente corrigem redações, como também, disponibilizam um espaço para que os estudantes possam conversar e buscar melhorar em conjunto, tratando-se como parceiros de estudos e não como concorrentes.

Website: https://aplicativonotamil.com/

Baixe para Android: http://bit.ly/nota1000android

Baixe para iPhone: http://bit ly/nota1000ios

Estadão Conteúdo