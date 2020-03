Aos 33 anos, homem é o mais novo a morrer por coronavírus no Brasil

PUBLICIDADE 

A pessoa mais nova a morrer em decorrência das complicações do coronavírus no Brasil tem 33 anos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o homem já apresentava uma doença prévia, que não foi especificada.

O Brasil registrou, até a tarde desta segunda-feira (23), 30 mortes em São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, das 30 mortes, 28 foram de idosos. No sábado (21), a cidade também registrou a morte de Antonio Brito dos Santos, de 49 anos. O manobrista morava no Limão, na Zona Norte da capital paulista, e já tinha feito tratamento para tuberculose.